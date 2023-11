Eccellenza La Massese prepara la trasferta di Montespertoli. Del Nero verso il debutto. Prove di cambiamento

Da pochi giorni il nuovo allenatore Davide Del Nero ha iniziato a preparare la sua prima partita sulla panchina della Massese. Un match che vedrà impegnati i bianconeri ancora in trasferta e ancora contro una delle formazioni più temibili del girone. Parliamo del Montespertoli che è quinto in classifica e reduce da ben 8 risultati utili consecutivi: nello specifico ha pareggiato le ultime 4 gare disputate. In pratica i gialloverdi fiorentini hanno perso una sola partita delle 10 giocate, che risale alla lontana seconda giornata contro il Perignano. Del Nero sta studiando una svolta offensiva della squadra che potrebbe concretizzarsi anche in una rivoluzione tattica. Il modulo potrebbe cambiare diventando un più aggressivo 3-4-3 cercando di sfruttare meglio le caratteristiche dei giocatori. Dietro con la partenza del centrale Costi (classe 2004), rientrato dal prestito alla San Marco, ci sarà necessariamente da trovare una nuova quota in grado da fungere da vice Del Pecchia. Per domenica è probabile che si protragga l’assenza di capitan Vignali e quindi le soluzioni offensive dovrebbero restare inalterate.

Per quanto riguarda lo staff di lavoro di Del Nero non dovrebbero esserci cambiamenti. Si era parlato di un ingresso nel pool di collaboratori tecnici del figlio Simone ma per motivi di lavoro non potrà farne parte in pianta stabile ma si limiterà a dare una mano quando ne avrà possibilità. Con pochi allenamenti a disposizione è impossibile attendersi miracoli già domenica ma una risposta a livello caratteriale da parte dei giocatori quella è lecito aspettarsela anche perché dopo l’avvicendamento di due mister è opportuno che il gruppo inizi a farsi un bell’esame di coscienza. Questa, inoltre, è l’ultima giornata prima della riapertura di mercato e quindi tutti i calciatori si sentiranno sotto osservazione.

Gianluca Bondielli