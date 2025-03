Eccellenza: la partita con Pontevalleceppi dà il via al mese di ferro. Sansepolcro ci crede: "Difendiamo il primato»

Lo stesso Sansepolcro apre la 23esima giornata del campionato di Eccellenza umbra, anticipando alle 15.15 di oggi l’impegno casalingo contro il Pontevalleceppi di Del Bene, allenatore che vive nella vicina Lama e che è l’ex di turno, avendo guidato le rappresentative giovanili bianconere all’inizio della carriera. Chiamato a fine novembre per sostituire Nicola Polverini (il mister nella gara di andata contro Gorini e compagni), Del Bene ha dato la scossa che si rendeva necessaria per la formazione perugina, la quale occupa una posizione di classifica da play-out, ma la forbice di 11 punti nei confronti dell’Umbertide (penultima) la tiene per il momento al sicuro. Per il Sansepolcro inizia invece il marzo di ferro, con le due partite del mercoledì contro la Sestese nei quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia. Proprio in vista dell’impegno di mercoledì prossimo in terra fiorentina, la società ha optato per il sabato, per concedere un giorno in più di riposo ai giocatori, chiamati a dare il massimo in una partita che va assolutamente vinta per mantenere la testa della classifica nei confronti del Cannara e di un’Olympia Thyrus che si è minacciosamente avvicinata. Se comunque la mentalità della squadra di Armillei dovesse essere quella di Urbania, nella gara che ha consegnato la qualificazione in Coppa, c’è da stare più tranquilli, anche senza l’apporto di un Tersini costretto a prolungare la sua assenza (ne avrà almeno per un’altra decina di giorni) e di un Merciari che ha ricominciato svolgendo lavoro differenziato. Gli attacchi influenzali del periodo hanno debilitato qualche elemento, anche se all’ultimo allenamento le pedine disponibili si sono ripresentate al completo. Il leit motiv della gara del pomeriggio è prevedibile: padroni di casa subito all’assalto e ospiti accorti per evitare la capitolazione. Confronti del genere possono diventare complicati, se specie il gol dovesse tardare ad arrivare, ma al Sansepolcro le armi giuste non mancano.

Claudio Roselli