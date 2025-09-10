Eccellenza: la presentazione degli azzurri. Domenica il campionato. L’abbraccio con i tifosi. È la serata della Sangio

SAN GIOVANNIDopo il passaggio agli ottavi di Coppa Italia ai danni della Castiglionese, la Sangiovannese è attesa da un mese di settembre davvero tosto che si inaugurerà questa domenica a Grassina, nella prima di campionato contro i rossoverdi fiorentini nelle cui stanze dei bottoni figura Giorgio Rosadini, dirigente valdarnese di lungo corso che ha scritto le pagine più belle della recente storia del Montevarchi calcio. Dopo questa gara sarà la volta del debutto interno contro l’Antella di Iacobelli e Del Grosso, vera favorita del girone alla pari della Sansovino di Giacomo Chini che il Marzocco affronterà prima in Valdichiana il 28 settembre e successivamente, a quanto pare tra le mura amiche ma arriverà nei prossimi giorni l’ufficialità, mercoledì 1 ottobre negli ottavi di finale della Coppa Italia.

Quattro partite, in pratica, con un quoziente di difficoltà davvero alto, soprattutto le ultime tre con compagini che annoverano nel proprio organico calciatorei di assoluto livello per la categoria e che non fanno mistero di voler puntare già da quest’anno alla promozione in serie D. La Sangiovannese tornerà da questa mattina al lavoro concentrandosi sul debutto in campionato, Stefano Calderini ha organizzato la settimana tipo di allenamenti con seduta al lunedì, riposo il martedì, doppio allenamento mercoledì, giovedì libero, venerdì e sabato allenamenti con classica rifinitura mattutina.

Questa sera, intanto, andrà in scena la cena di presentazione della squadra che si terrà all’interno dei locali della Basilica e non in Piazza Masaccio, come originariamente pensato, a causa delle avverse condizioni meteo. Si è raggiunto in fatto di prenotazioni il sold out, saranno 360 i commensali che spingeranno la Sangio verso il debutto in una stagione che si preannuncia alquanto difficile anche per la profonda rivoluzione estiva adottata una sede di mercato.

Massimo Bagiardi