Eccellenza, la prima giornata vista dal tecnico Gastone Mariotti. "A Chiesanuova una “partitona“. Da seguire il match a Montefano»

La prima giornata di Eccellenza presenta match di indubbio interesse, ne parla l’allenatore Gastone Mariotti, a lungo tecnico del Colbordolo e lo scorso anno al Fabriano.

Chiesanuova-Tolentino: "Ecco una partitona tra ottime squadre guidate da tecnici preparati. È difficile fare un pronostico, anche perché le prime gare sono sempre particolari, non escludo affatto il pareggio".

Civitanovese-K Sport: "Il K Sport è una delle favorite del campionato, la Civitanovese è partita in ritardo mentre gli avversari hanno un organico completo e pronto per un torneo di vertice".

Fabriano Cerreto-Jesina: "Fabriano ha cambiato molto, la Jesina è una squadra rinnovata con un tecnico capace".

Urbino-Fermana: "L’Urbino ha cambiato nel reparto avanzato ma è una squadra completa e reduce da un’ottima gara a Urbania; la Fermana è un cantiere e per di più giocherà in casa di una formazione costruita per fare molto bene".

Montefano-Sangiustese: "Altra gara dal pronostico incerto, non mi meraviglierei che possa finire in parità tra squadre che saranno protagoniste in stagione".

Osimana-Montegranaro: "Si sfidano buone squadre tra allenatori che conoscono alla perfezione i propri giocatori ed entrambe hanno le carte in regola per conquistare i tre punti".

Trodica-Fermignanese: "Il Trodica ha condotto un’importante campagna acquisti, Fermignano è una neopromossa che ha aggiunto Cordella all’organico. I locali vorranno rifarsi dopo la sconfitta in Coppa, ma attenzione all’entusiasmo della neopromossa".

Urbania-Matelica: "L’amico Ceccarini ha costruito un’ottima squadra assicurandosi gli elementi giusti, a Urbania l’ambiente è fiducioso. Il Matelica è cambiato parecchio e al momento i locali hanno un qualcosa in più".