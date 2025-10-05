Eccellenza. La Rondinella aspetta il temibile Certaldo
E’ un campionato di Eccellenza che in ogni turno si sta rivelando sempre più un concentrato di equilibrio. Queste le gare odierne della 4ª giornata in programma alle 15.
Girone A
Belvedere Calcio-Sestese (arbitro: Vendrame di Trieste). La squadra di Polloni che in Coppa ha ritrovato brillantezza, vuole capitalizzare al massimo questa trasferta. Assente Biondi.
Girone B
Affrico-Signa (arbitro: Alessi di Palermo). L’Affrico è privo di Gigli ma recupera Rocchini, vuole proseguire il suo ottimo momento. Il Signa senza Tesi, Conti e Pietro Tempesti, deve smuovere la classifica.
Castiglionese-Lanciotto Campi (arbitro: Nafra sez. Valdarno). Un Lanciotto al completo, è pronto a sfidare i padroni di casa privi di Scichilone e Menchetti, con in panchina Stefano Cardinali subentrato al tecnico Zacchei.
Colligiana-Grassina (arbitro: Rossomando di Salerno). Rossoverdi a caccia dell’impresa sul campo di una Colligiana in salute nonostante le assenze di Travagli, D’Alessandro e Rossi Lottini. Padroni di casa presentano il nuovo portiere Francesco Di Bonito (2004).
Figline-Asta (arbitro: Castorina di Lucca). Archiviata l’eliminazione dalla Coppa, la squadra di Mocarelli mira a riprendere il cammino sfidando un’Asta non da sottovalutare. Assente Donatini, rientra Hagbe Alfred; gli ospiti recuperano Baroni.
Valentino Mazzola-Antella 99 (arbitro: Danesi di Pistoia). E’ una trasferta che impone all’Antella un risultato utile per recuperare terreno in classifica. Rientra Prati, non ci sarà Nizzoli.
Lastrigiana-Sangiovannese (arbitro: Rinaldi di Empoli). Messa da parte la delusione della Coppa, la Lastrigiana vuole fermare la formazione valdarnese che viaggia come un treno.
Rondinella-Certaldo (arbitro: Bernardini di Piombino). Priva di Saccardi e con Polo e Vezzi in dubbio, la Rondine chiede spazio agli ospiti per volare sempre in alto.
G. Puleri
