Eccellenza. La Sangiustese in pressing su Vrioni

È una Sangiustese che può dirsi pronta per l’inizio della preparazione fissata per il 23 luglio sul manto in erba di Santa Maria Apparente. La squadra rossoblù si è mossa bene sul mercato: nei giorni scorsi si è assicurata l’esterno offensivo Alexander Strupsceki, classe 2002, che nell’ultimo torneo è stato a Matelica. Sono poi a buon punto le trattative con l’ex biancorosso Alessio Vrioni, con il difensore Daniele Postacchini che nelle ultime stagioni ha giocato a Montefano; con l’attaccante Denis Perpepaj che negli ultimi due campionati è stato un giocatore del Montegranaro. Inoltre l’allenatore Luigi Giandomenico potrà fare affidamento sul figlio Filippo che nell’ultima stagione ha giocato prima a Civitanova e poi a Tolentino.

La società si è mossa bene confermando i protagonisti della passata stagione. L’intenzione è di fare un ulteriore passo avanti rispetto al risultato dello scorso anno quando è stato sfiorato l’accesso ai playoff. La squadra getterà le basi per il campionato di Eccellenza a Santa Maria Apparente fino a Ferragosto e in questo periodo la squadra sosterrà anche dei test per verificare l’andamento del lavoro. Si presenta ai nastri di partenza una formazione di valore che potrà fare affidamento sul lavoro svolto nella passata stagione quando l’organico era stato stravolto dal mercato dopo un torneo al di sotto delle aspettative. Adesso quella rosa è stata rinforzata nei punti che il tecnico ha ritenuto essenziali e la Sangiustese può ripartire con l’obiettivo di essere protagonista di un campionato che vedrà ai nastri di partenza tante formazioni di assoluto valore