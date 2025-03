Eccellenza. "La Sangiustese lotterà per conquistare i playoff»

"L’obiettivo è la vittoria per sperare nei playoff". Lorenzo Pasqualini, esperto difensore della Sangiustese, svela cosa si propone la squadra rossoblù non solo nel match interno di oggi contro l’Atletico Mariner ma nel finale di stagione. "Ci attende – aggiunge il giocatore – una gara che nasconde delle insidie come qualsiasi altra partita contro chi sta lottando per mantenere la categoria". Forse il quinto posto potrebbe non essere sufficiente per i playoff e quindi si mette la quarta piazza nel mirino. "Sono rimaste sei gare, di cui quattro interne, e giocheremo anche due scontri diretti che dovremo necessariamente vincere, altrimenti è giusto essere fuori dai playoff". All’andata è terminata in parità e magari l’andamento di quel match potrebbe essere utile per la gara di oggi. "Loro hanno cambiato tantissimo da quella volta per cui è difficile fare dei confronti. In quella occasione abbiamo sbagliato tanti gol e fallito nel finale anche un rigore, l’importante sarà sbloccare subito la gara e stare attenti perché l’Atletico sa difendersi bene e poi riparte in velocità".