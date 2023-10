Eccellenza. La Sangiustese Vp a caccia di punti in casa dell’Osimana

"A Osimo dovremo essere equilibrati e spensierati, cercando di fare la partita come siamo in grado di fare". È quanto dice Dario Bolzan, allenatore della Sangiustese Vp, in vista della gara delle 14.30 di oggi a Osimo. "Affronteremo – aggiunge un avversario dalle grandi qualità, una formazione costruita per un campionato di vertice". Saranno in campo squadre che reso meno delle aspettative: l’Osimana è undicesima con 6 punti mentre i rossoblù ne hanno uno in meno. Si tratta di una partita in cui entrambe sono condannate a fare punti, a muovere la classifica per guardare avanti con maggiore fiducia. "Ritengo – continua Bolzan – che sarà una partita ricca di episodi essendoci tanti giocatori che possono spaccare la partita". In settimana Stefano Senigagliesi ha rassegnato le dimissioni da allenatore dell’Osimana e al suo posto c’è Sauro Aliberti affiancato da Claudio Labriola. Per il match di domenica sarà indisponibile per squalifica il centrocampista giallorosso Borgese.