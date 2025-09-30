Eccellenza: la scelta del club dopo l’ennesima sconfitta. Crisi Castiglionese, arriva l’esonero per Zacchei. Baldolini e Cardinali i candidati alla sostituzione

CASTIGLION FIORENTINOLa notizia è arrivata nella tarda serata di domenica, poche ore dopo la sconfitta interna contro l’Affrico, nello scontro diretto o per meglio dire nella gara spartiacque di questa prima parte di stagione. Un’altra sconfitta, l’astinenza dai tre punti che ha segnato l’avvio in campionato e anche le dure gare in Coppa Italia, hanno portato la dirigenza della Castiglionese ad esonerare il tecnico Filippo Zacchei. Che la gara contro l’Affrico fosse importante lo si sapeva, ma di fatto guardando a domenica prossima quando al Faralli arriverà il Lanciotto Campi per un altro scontro diretto con una frazione ferma in coda al gruppo con zero punti, non era tramontata l’ipotesi di un’ultima prova di appello per Zacchei. Ed invece la dirigenza viola ha deciso di cambiare rotta, esonerando sia l’allenatore che il suo vice Andrea Alderotti. La squadra per il momento è stata affidata a Stefano Frescucci, bandiera viola, dirigente storico della Castiglionese, ma nelle prossime ore sono attese novità. Bocche cucite all’ombra del Cassero ma è possibile fare alcune ipotesi. Una ad esempio potrebbe essere la soluzione interna con Luca Baldolini, attuale direttore tecnico, riportato nel ruolo di allenatore (è stato alla Baldaccio Bruni e non solo).Oppure un’altra pista è quella che potrebbe portare al ritorno sulla panchina viola di Stefano Cardinali, tecnico che ha scritto pagine importanti nella storia recente del club della Valdichiana. Attenzione però ad eventuali sorprese pronte come sempre ad emergere. Nelle prossime ore sono attese novità.M.M.