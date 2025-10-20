Eccellenza. La Vianese riparte subito. Tris nella ripresa ad Arceto
ARCETANA 0 VIANESE 3
ARCETANA: Antonioni, Grillenzoni, Maccabruni (28’ st Elatachi), Barbati, Ceci, Fiorentini (28’ st Laamane), Carrera (10’ st Blotta), Pigati, Messori, Bassoli, Barbieri (28’ st Tosi). A disp. Rebottini, Andreotti, Curti, Rinaldi, Ferrari M. All. Borghi.
VIANESE: Della Corte, Cortesi, Silvestro, Bernabei, Mammi, Moretti, Zanazzi (40’ st Zafferri), Vaccari (43’ st Pezzani), Bertetti (28’ st Iacovoni), Martinez, Caesar Tesa (33’ st Oubakent). A disp. Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Martini, Fiori. All. Sarnelli.
Arbitro: Bordiga di Ostia Lido.
Reti: 20’ st Bernabei, 22’ st Vaccari, 32’ st Iacovoni.
Note: espulso Bassoli (A) al 25’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Pigati (A) e mister Sarnelli (V).
La Vianese riparte dopo lo stop interno con il Nibbiano, violando con un tris nella ripresa il campo di un’Arcetana punita forse troppo severamente nel punteggio dopo aver tenuto campo per 70’. Nella prima frazione Messori sfiora l’1-0 con un diagonale che termina di poco a lato, mentre dall’altra parte Caesar Tesa, da fuori area, centra l’incrocio; nella ripresa Antonioni dice di no a Zanazzi e Martinez, ma non può nulla sulla conclusione dell’ex Bernabei che vale il vantaggio ai rossoblù ospiti. Il gol scatena gli uomini di Sarnelli, che in 2’ raddoppiano con Vaccari, abile ad agganciare un pallone proveniente dal solito Caesar Tesa e a battere a rete. Il neo entrato Iacovoni, poi, fa le prove generali per il tris colpendo la traversa, per poi cogliere la gioia personale al 77’ approfittando di uno svarione difensivo della difesa biancoverde.
