Eccellenza. La Vis Nova sa vincere. Battuta la Lentatese

È stata una domenica già importante nel girone A di Eccellenza. Sono state sufficienti tre giornate per fare un po’ di chiarezza su quali siano i rapporti di forza al vertice. L’Arconatese è la squadra da battere, senza se e senza ma. Tre partite, tutte difficili e tre vittorie, l’ultima delle quali, nettissima, contro l’Ardor Lazzate. Rimandata ad altri esami da big. La squadra di Fedele nulla ha potuto contro lo strapotere di D’Errico & soci che straripano nel secondo tempo dopo un primo tempo già a senso unico ma chiusosi sullo 0-0. Della capolista tiene il ritmo solo la Solbiatese che sbanca Caronno (altro risultato indicativo), mentre tra le quattro squadre ancora imbattute c’è anche la Vis Nova che oltre a pareggiare sa anche vincere e domenica lo ha fatto 3-1 contro la Lentatese nonostante lo svantaggio iniziale. "Nel secondo tempo siamo entrati in campo col piglio giusto e trovato due gol nei primi dieci minuti. Siamo stati per larghi tratti padroni del campo e del gioco. Sono molto soddisfatto della reazione della squadra, per l’atteggiamento e la voglia di ribaltare la gara" ha detto Raspelli.

Ro.San.