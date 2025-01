Eccellenza. La Vis Novafeltria lascia tutto alla Sampierana

Vis Novafeltria

1

Sampierana

2

VIS NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra, Pavani A., Castellani (21′ st Giorgini), Renzi, Giacobbi, Piva (45′ st Alessi), Baldinini, Canini (1′ st Casalboni), M.Evaristi (21′ st Camara), Galli (21′ st Frihat). A disp.: Grazia, Semprini, L.Evaristi, T.Pavani. All.: Giorgi.

SAMPIERANA: Foiera, Pungelli, Ponticelli, Conficoni, Lo Russo, Quaranta, Quercioli, Ariyo, Chiarini (10′ st S.Braccini), Pippi (24′ st D.Braccini), Sylla. A disp.: De Gori, Agrillo, Barchi. All.: Barontini.

Arbitro: Alessandro Delucca di Bologna.

Reti: 6′ pt Ponticelli, 17′ pt Renzi, 27′ pt Pippi.

Ammoniti: Renzi, Guerra, Quercioli, Sylla.

Non è bastata una Vis Novafeltria generosa per battere la Sampierana nella partita valevole per la 19esima giornata, giocata ieri. Sotto dopo sei minuti, la squadra di Giorgi era riuscita a rialzarsi con il gol di Renzi, prima di cedere a Pippi. Tutto nel primo tempo.