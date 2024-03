Eccellenza. La Zenith alla prova. Fratres Perignano. La carica di Settesoldi

Vincere per consolidare la rincorsa ai play off e continuare a sognare. Oggi alle 14.30 la Zenith Prato, per difendere la seconda posizione e blindare un posto negli spareggi nobili di fine stagione ospiterà al "Chiavacci" il Fratres Perignano (34 punti nel girone A di Eccellenza). Partita insidiosa visti i giocatori presenti in rosa nel Perignano, malgrado il buon momento bluamaranto: "Il Fratres Perignano è una squadra che ha valori importanti, ma che se aggredita sul ritmo potrebbe anche andare in difficoltà. Dovremo giocare con la testa sgombra, forti delle ultime buone prestazioni. Il campo sarà pesante, quindi ci sarà anche questa incognita – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Mancano ancora poche partite che saranno decisive per la rincorsa ai play off. Dobbiamo dare il massimo ogni domenica". Tutti a disposizione del tecnico i giocatori pratesi, con Chiaramonti, Lunghi e Castiello non al top della condizione, ma che sicuramente stringeranno i denti per essere del match.