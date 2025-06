Eccellenza. L’Affrico vince la classifica di ’valore’

L’Affrico sta vivendo giorni cruciali di mercato con alcune trattative pronte a essere annunciate a breve. Oltre al mercato, c’è da aggiungere un altro motivo di grande orgoglio per il 1° posto ottenuto nella classifica speciale del girone "B" di Eccellenza, per la valorizzazione dei giovani nell’arco della passata stagione. Per aver impiegato Bertelli, Guarducci, Morelli, Shehade e Sborgi (tutti 2007), Petrini e Russo (entrambi 2006), l’Affrico si è aggiudicato i 7mila euro del Comitato Regionale Toscana, con un punteggio molto alto, 44,40 punti, rispetto alla Castiglionese giunta 2ª con 26,80. Terzo il Valentino Mazzola con 14,28; 4° il Signa con 12,00; 5° il Grassina con 9,84 e 6ª la Baldaccio Bruni con 8,76 punti. Un Affrico che si è distinto bene anche in campo, conquistando il 2° posto che gli ha permesso di disputare i playoff. Dove spesso si preferisce l’esperienza all’audacia, l’Affrico capitanata da Valeria Pisacchi, ha dimostrato che investire sulle nuove generazioni paga, con giovani talenti che ora sono al centro di numerose trattative di mercato.

G. Pul.