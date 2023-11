Eccellenza: l’allenatore all’esordio batte la capolista, che fino a ieri non aveva mai perso. Colpo grosso di Gallicchio. La Correggese bastona la Vis

CORREGGESE

2

CITTADELLA VIS

1

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi (36’ st Vittorini), Ughetti, Galli, Simoncelli, Galletti (44’ st Colombo), Cappelluzzo (22’ pt Staiti), Luppi, Leonardi (42’ st Mastaj). A disp. Cavazza, Andolina, Catellani, Truzzi. All. Gallicchio.

CITTADELLA VIS MODENA: Narduzzo, Sajdiej, Boilini (44’ st Pezzani), Covili (28’st Vernia), Aldrovandi, Serra, Caesar (14’ st Falanelli), Bandaogo (1’ st Ridolfi), Mondaini (44’ st Pivetti), Malivojevic, Martinez. A disp. Neri, Gimmati, Caselli, Arati. All. Salmi.

Arbitro: Armenia di Ragusa.

Reti: 35’ Leonardi (CO); 41’ st Leonardi (CO), 49’ st Martinez (CI).

Note: ammoniti Bandaogo, Serra, Malivojevic, Boilini (CI), Luppi, Ghizzardi, Cipriani, Ughetti, Galli (CO).

Colpo grosso della Correggese che, alla prima di Claudio Gallicchio in panchina, infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista Cittadella Vis Modena, salendo a -6 dalla vetta, trascinata dalla doppietta di Leonardi. La prima occasione arriva proprio col protagonista di giornata, che serve Simoncelli, ma quest’ultimo si allunga troppo la sfera e permette alla difesa ospite di impossessarsi del pallone. Narduzzo si supera su una punizione di Simoncelli dal limite, poi deve arrendersi all’1-0 di Leonardi, che si avventa su una palla sporca, scaturita da un’azione di rimessa laterale, e fa esplodere il "Borelli".

Prima del riposo c’è spazio per un rigore reclamato dai padroni di casa, con l’arbitro che considera fuori area l’infrazione, e per due conclusioni di Cappelluzzo murate dalla difesa ospite. Nella ripresa Salmi, tecnico dei modenesi, inserisce Ridolfi ed i suoi alzano il baricentro: Martinez impegna Cipriani in presa bassa, poi è Malivojevic a calciare di poco sopra la traversa; Ridolfi sfiora l’1-1 su azione confusa, recuperando la sfera dopo un rinvio di Gigli che aveva incocciato la schiena di Bertozzini, mentre dall’altra parte Luppi vede il taglio di Leonardi che non si fa pregare nel depositare in fondo al sacco. Nel recupero Martinez accorcia le distanze, ma tempo per recuperare non ce n’è più e la Correggese può esultare.