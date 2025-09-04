Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Eccellenza. L’ambiziosa Caronnese riparte da mister Ferri

Eccellenza. L’ambiziosa Caronnese riparte da mister Ferri

CARONNO PERTUSELLA (Va) Più ambiziosa che mai, la nuova Caronnese si è presentata ad istituzioni e sponsor al “Comunale“ dellacittadina in...

di Redazione Sport
4 settembre 2025
Michele Ferri, mister della Caronnese

Michele Ferri, mister della Caronnese

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

CARONNO PERTUSELLA (Va) Più ambiziosa che mai, la nuova Caronnese si è presentata ad istituzioni e sponsor al “Comunale“ della cittadina in provincia di Varese. A far gli onori di casa il presidente Egidio Terenziani, al terzo anno della sua gestione societaria. "E’ una stagione che dovrebbe proiettare la Caronnese verso i suoi primi 100 anni di vita: quella passata è stata contrassegnata da risultati significativi e le soddisfazioni non sono mancate. La Prima squadra ha sfiorato la vittoria del campionato ed è arrivata alle semifinali dei playoff nazionali, il settore giovanile ha conosciuto il numero di tesseramenti più alto della sua storia oltre alla vittoria di un campionato a livello di giovanissimi e poi non è mancato l’impegno nel “sociale“. Siamo pronti per una nuova grande stagione e ci aspettiamo importanti risultati: dalla prima squadra in Eccellenza fino alla scuola calcio coi nati nel 2020 e soprattutto dal lancio a Caronno del calcio femminile con una prima squadra già in Serie C. Non solo: insieme al Comune siamo su diversi tavoli di lavoro che dovrebbero finalmente portare a compimento i progetti di nuova illuminazione del centrale e di costruzione presso il nostro centro sportivo di un secondo campo a 11". Di emozioni e rimpianti parla il dg Emiliano Nitti: "La prima squadra ci ha regalato tantissime emozioni la scorsa stagione: protagonisti assoluti in campionato e playoff giocati con slancio uscendo solo in semifinale dopo la lotteria dei rigori. Avevamo anche fatto domanda di ripescaggio ma sfortunatamente non siamo riusciti per un soffio a toccare la Serie D che per questa nuova stagione sportiva rimane uno dei nostri obiettivi. Per questo motivo abbiamo confermato quasi in blocco lo staff tecnico capitanato da mister Michele Ferri". "Per me è un onore aver incassato la fiducia della società - ringrazia l’allenatore -vuol dire che hanno apprezzato il mio lavoro dello scorso anno. La rosa è veramente importante: i ragazzi sono molto uniti e hanno tanta voglia di fare, contiamo di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà". G.M.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su