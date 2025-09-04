Eccellenza. L’ambiziosa Caronnese riparte da mister Ferri

CARONNO PERTUSELLA (Va) Più ambiziosa che mai, la nuova Caronnese si è presentata ad istituzioni e sponsor al “Comunale“ della cittadina in provincia di Varese. A far gli onori di casa il presidente Egidio Terenziani, al terzo anno della sua gestione societaria. "E’ una stagione che dovrebbe proiettare la Caronnese verso i suoi primi 100 anni di vita: quella passata è stata contrassegnata da risultati significativi e le soddisfazioni non sono mancate. La Prima squadra ha sfiorato la vittoria del campionato ed è arrivata alle semifinali dei playoff nazionali, il settore giovanile ha conosciuto il numero di tesseramenti più alto della sua storia oltre alla vittoria di un campionato a livello di giovanissimi e poi non è mancato l’impegno nel “sociale“. Siamo pronti per una nuova grande stagione e ci aspettiamo importanti risultati: dalla prima squadra in Eccellenza fino alla scuola calcio coi nati nel 2020 e soprattutto dal lancio a Caronno del calcio femminile con una prima squadra già in Serie C. Non solo: insieme al Comune siamo su diversi tavoli di lavoro che dovrebbero finalmente portare a compimento i progetti di nuova illuminazione del centrale e di costruzione presso il nostro centro sportivo di un secondo campo a 11". Di emozioni e rimpianti parla il dg Emiliano Nitti: "La prima squadra ci ha regalato tantissime emozioni la scorsa stagione: protagonisti assoluti in campionato e playoff giocati con slancio uscendo solo in semifinale dopo la lotteria dei rigori. Avevamo anche fatto domanda di ripescaggio ma sfortunatamente non siamo riusciti per un soffio a toccare la Serie D che per questa nuova stagione sportiva rimane uno dei nostri obiettivi. Per questo motivo abbiamo confermato quasi in blocco lo staff tecnico capitanato da mister Michele Ferri". "Per me è un onore aver incassato la fiducia della società - ringrazia l’allenatore -vuol dire che hanno apprezzato il mio lavoro dello scorso anno. La rosa è veramente importante: i ragazzi sono molto uniti e hanno tanta voglia di fare, contiamo di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà". G.M.