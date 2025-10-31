ECCELLENZA: l’analisi del turno infrasettimanale. Zola, derby show: 4-1 al Corticella. Il Castenaso di Rizzo vola altissimo

Gol, spettacolo e risultati inaspettati nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza andato in scena mercoledì sera. Nel girone B, tutti gli occhi erano puntati sull’atteso derby tutto bolognese tra l’Osteria Grande ed il Mezzolara: a spuntarla, con il punteggio di 1-0 (gol di Spitz), sono stati i padroni di casa guidati da Fabio Malaguti, con la band di Nicola Zecchi che, archiviata questa inaspettata sconfitta, cercherà di preparare nel migliore dei modi il big match casalingo di domenica contro la capolista Spal (che ha impattato 0-0 sul campo del Solarolo).

Alle spalle del team ferrarese, con due lunghezze di svantaggio, vi è ora in solitaria il Castenaso di Fabio Rizzo (nella foto) che, grazie ad una prestazione tuttocuore, ha ribaltato 3-2 in rimonta (reti di Mura, Canova e Boschi) il Sant’Agostino.

Seconda sconfitta consecutiva, infine, per il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, caduto 3-2 tra le mura amiche, contro il Faenza (gol di Ferretti e Rimini).

Per quanto riguarda invece il girone A, c’era grande attesa per il derby tra le uniche due bolognesi che vi militano, ovvero lo Zola Predosa di Fabio Perinelli ed il Corticella di Michel Cavina: ad aggiudicarsi la stracittadina, con il roboante punteggio di 4-1, sono stati i locali, a segno con D’Errico, Suliani, Bonini e Negri (il gol della bandiera ospite è stato invece siglato da Chiossi).

