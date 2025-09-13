Eccellenza: lanieri con l’Osimana. C’è la Coppa Marche. Fermignano anticipa

Anticipata a oggi la partita Fermignanese-Osimana (Eccellenza) in quanto domani a Fermignano c’è il famosissimo "Palio del Biciclo ottocentesco" e le forze dell’ordine hanno chiesto di non inserire l’evento sovrapposto. Le due società si sono accordate quindi per giocare alle 15,30. "I ragazzi hanno lavorato bene in settimana – commenta il diesse della Fermignanese Alessio Monceri – anche grazie all’entusiasmo del pareggio acciuffato all’ultimo minuto contro il Trodica. È la prima in casa dopo il ritorno in Eccellenza, l’emozione è tanta e son convinto che, grazie anche ai nostri tifosi, assisteremo ad un grande match". Arbitra Riccardo Negusanti di Pesaro.

Coppa Marche Prima categoria. Seconda giornata. Girone 1, queste le partite di oggi (15,30): Falco Acqualagna-Real Altofoglia; Mercatellese-Peglio, la classifica: Mercatellese 3, Peglio e Falco Acqualagna 1, Real Altofoglia 0. Girone 2: Olimpia Macerata Feltria-Avis Sassocorvaro (ore 15), riposa Audax Calcio Piobbico. La classifica: Audax Calcio Piobbico 3, O. Macerata Feltria e Avis Sassocorvaro 0. Girone 3: Atletico Mondolfo- Muraglia; Osteria Nuova-Marotta Mondolfo. La classifica Marotta Mondolfo e Osteria Nuova 3, Atletico Mondolfo e Muraglia 0. La terza giornata si giocherà mercoledì 8 ottobre.

Coppa Marche Seconda categoria. Girone 1. Queste le partite odierne (ore 15,30): Santangiolese-Durantina Santa Cecilia (riposa la Vadese), la classifica: Vadese 3 punti, Durantina e Santangiolese 0. Girone 2: Cagliese - Viridissima Apecchio (riposa il Cantiano). La classifica Cantiano 3 punti, Apecchio e Cagliese 0. Girone 3: Fortuna Fano- Vf Adriatico (riposa Isola di Fano). La classifica: Isola di Fano 3, Fortuna Fano e Vf Adriatico 0. Girone 4: Valfoglia Tavoleto-Arzilla (riposa Gradara Calcio). La classifica Gradara Calcio 3, Tavoleto- Arzillla 0.

am.pi.