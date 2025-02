Eccellenza. L’annuncio di Guida: firmato un preliminare di cessione dell’Alma. Cogliandro: "Ho salvato il club, spero che i fanesi mi aiutino»

A poche ore dall’udienza in programma questa mattina davanti al tribunale di Pesaro, il presidente dell’Alma Juventus Fano 1906 Salvatore Guida ha annunciato di aver firmato un preliminare di vendita con l’imprenditore fanese Carmelo Cogliandro che da settimane stava cercando una strada per salvare lo storico club granata dal disastro. Guida avrebbe nominato lo stesso Cogliandro presidente e gli avrebbe attribuito anche i poteri di firma sia sportiva che amministrativa. Oggi quindi davanti ad un giudice civile del Tribunale di Pesaro potrebbe comparire Carmelo Cogliandro con l’obiettivo di scongiurare l’iter procedurale del pignoramento chiesto dall’ex presidente dell’Alma Mario Russo nei confronti della società di Guida che ha acquistato l’Alma, ora in procinto di essere venduta, che della stessa Alma Juventus Fano srl.

Forte del suo rapporto personale con l’imprenditore casertano, Cogliandro potrebbe assumersi l’onere di chiudere la questione con lo stesso Mario Russo e pertanto potrebbe chiedere al giudice un rinvio della procedura offrendo le necessarie garanzie finanziarie per estinguere il debito di 15mila euro, che Guida deve a Russo. "Ho salvato l’Alma, è stato fatto un miracolo e sono felicissimo – sono le prime dichiarazioni che ha rilasciato Carmelo Cogliandro – grazie all’accordo preliminare con Salvatore Guida. Mi farò carico di parlare immediatamente con Russo per trovare una soluzione che soddisfi entrambi. Sono fiducioso perché ho di fronte una persona per bene". Sul futuro Cogliandro non si nasconde le difficoltà: "La situazione dell’Alma la conoscono tutti, per cui faccio un appello alla città, ai tifosi, agli imprenditori fanesi perché si possa ripartire tutti insieme per salvare l’Alma e riportarla dove merita". Il cammino non è facile, ma Cogliandro ha dato dimostrazione anche in passato di voler bene a questa società impegnandosi sempre in prima persona anche finanziariamente. Ora bisogna vedere se l’Alma riuscirà a proseguire nell’attività sportiva. Ieri la squadra, o quel che resta, non si è allenata, a causa dell’indisponibilità del campo. I dirigenti del Cattolica avrebbero chiuso l’accesso ai granata. Quasi tutti i giocatori stranieri che erano sistemati nella cittadina romagnola, all’indomani della gara persa con la Sangiustese (1-5), hanno nel frattempo lasciato l’hotel, come pure ha fatto il preparatore atletico che era con loro.