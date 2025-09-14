Eccellenza, l’anticipo di ieri. Mesola travolto sul suo campo. Il Santarcangelo domina dall’inizio

mesola

0

santarcangelo

4

: Calderoni, Spanó (72’ Rivas), Lucci, Valesani, Di Bari (35’ Biolcati), Guariento, Alessio (60’ Cobrescu), Neffati, Rako, Cantelli (60’ De Angelis), Davo. All. Cavallari Oscar

YOUNG SANTARCANGELO: Golinelli, Galassi, Ciavatta, Zaghini, Vukaj, Marconi, Fuchi (83’ Vernazzaro), Zanni (55’ Bianchi), Vitucci (60’ Cecconi), Misuraca (74’ Para), Lombardi (64’ Sorrentino). All. Riccipetitoni.

Arbitro: Daidone da Seregno (Mi). Collaboratori De Paoli (Fc) e Lauriola (Bo).

Reti: 2’ Vukaj, 39’ Vitucci, 73’ Ciavatta, 82’ Cecconi.

Note: ammoniti Neffati, Zanni, De Angelis.

Il Santarcangelo dà una lezione di determinazione e velocità al Mesola, che incassa la prima sonante sconfitta del campionato. Gli ospiti passano dopo solo due minuti su angolo, con palla che finisce in mezzo all’area sulla quale entra Vitucci di testa, la schiaccia verso la porta e sul rimbalzo Calderoni smanaggia il pallone su cui si avventa Vukaj che segna. Al 7’ Lombardi prende in pieno il palo, sul rimbalzo Galassi calcia fuori di poco. Il primo tiro del Mesola verso la porta, ma sbagliando il bersaglio, è al 18’ con Davo. Al 27’ cross basso di Vitucci, che viene calciato da Lombardi il cui tiro è deviato in angolo. Due minuti dopo nuova incursione con azione combinata Vitucci e Fuchi, che Calderoni sventa togliendo il pallone dai piedi dell’attaccante. Al 31’ Neffati prova dal limite, ma il tiro é alto. Su una punizione di prima di Fuchi, la barriera respinge, inizia una serie di batti e ribatti, durante i quali la palla giunge a Vitucci, che dal limite dell’area piccola raddoppia. Al 45’ su punizione di Galassi, Fuchi si produce in una rovesciata dal limite fuori di poco. Al 47’ tiro di Neffati che Golinelli blocca a terra. La ripresa si apre con la discesa di Spanó che mette in mezzo all’area dove nessun attaccante riesce a deviare. Al 57’ tiro di Fuchi dal limite fuori di poco. Al 67’ Davo lanciato da Neffati supera due difensori e calcia forte da dentro l’area, ma il tiro è centrale e Golinelli devia. Al 73’ gli ospiti segnano la terza rete col difensore Ciavatta, che riceve palla e dal limite supera con un rasoterra Calderoni. Nel finale poker ospite con Cecconi.

cla. casta.