Eccellenza, l’anticipo. Prodezza di Guerrucci. La Cuoiopelli è prima

CUOIOPELLI

1

ZENITH PRATO

0

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Guerrucci (77’ Regoli), Viola, Colombini, Lucaccini, Benericetti, Costanzo (77’ Bagnoli), Fantini (85’ Di Federico), Cavallini (21’ Sgherri), Bianchi; a disposizione Brogi, Friuli, Ammannati, Razzauti, Ponzolini. Allenatore Roberto Falivena.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini (75’ Moretti), Bagni, Cela, Gonfiantini, Saccenti (75’ Castiello), Falteri, Lunghi (80’ Mari), Chiaramonti, Kouassi, Rosi (64’ Ciravegna); a disposizione Pellegrini, Luka, Diffini, Cappellini, Casini. Allenatore Simone Settesoldi.

Arbitro: Ogliormino di Piombino.

Marcatore: 48’ Guerrucci.

Santa Croce – Una Cuoiopelli solida e ben messa in campo soprattutto nel secondo tempo, batte l’ostico Zenith Prato e vola da sola in testa alla classifica. Aspettando le gare di oggi del Fratres Perignano e del Montespertoli che giocano in casa, rispettivamente, contro il Fucecchio e il Castelfiorentino. A risolvere la partita è Guerrucci, classe 2004, che al 48’ scambia sulla sinistra con Viola, entra in area, supera due difensori pratesi e da posizione quasi impossibile manda la sfera nel sette alla sinistra di Brunelli. Un gol straordinario quello del giovanissimo esterno sinistro, autore di una partita molto positiva. La Cuoio ha meritato i tre punti soprattutto per come ha affrontato il secondo tempo, quando è rientrata in campo con più convinzione e spinta. La prima frazione è stata quasi totalmente dominata dallo Zenith, anche se Pulidori non ha corso pericolii. La squadra di Settesoldi è rimasta molto di più nella metà campo della Cuoio di quanto i locali siano riusciti a fare nell’altra metà del terreno del Masini. Terreno reso molto morbido dalle piogge degli ultimi giorni soprattutto nella fascia sotto la tribuna. Nel finale, con un paio di uscite e una bella parata su rovesciata di Ciravegna, Pulidori ha messo del suo nella vittoria. Apprensione per l’infortunio di Cavallini al 21’ uscito per un trauma all’anca. Sgherrimigliore in campo. Migliori in campo Kouassi, Guerrucci e Sgherri.

g.n.