Eccellenza, l’anticipo: si ferma la marcia della compagine valdarnese contro il Valentino Mazzola. Zoppi illude la Sangiovannese. Azzurri costretti al ko nella ripresa

VALENTINO MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai, Gianassi, Campatelli, Zanaj, Bonechi, Rocchetti (38’ st Turillazzi) Barducci, Corsi, Discepolo, Capezzuoli. A disp: Ciupi, Gucci, Bruni, Ghiozzi, Scardigli, Puppato, Reka, Zizzo. All. Ghizzani.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Ferrante, Manes, Diallo; Zoppi (18’ st Gozzini), Gori (27’ st Falugiani), Noferi (33’ st Batistini), Romanelli, Perin; Castrovilli (16’ st Fiaschi), Borri. A disp: Gioli, Stopponi, Agrello, Nocentini, Ceccherini. All. Calderini.

Arbitro: Magherini di Prato (Tilli di Prato e Braga di Pisa).

Reti: 10’ st Zoppi (S), 12’, 32’ st Corsi (V).

Note: spettatori 300 con larga maggioranza ospite. Ammoniti: Corsi.

SIENA – Si chiude la serie positiva dopo tre turni della Sangiovannese, che cade 2-1 a Siena contro il Valentino Mazzola. Decisivi due macroscopici errori nella ripresa. Stefano Calderini conferma l’11 vittorioso di domenica con l’unica eccezione del ritorno dal primo minuto in retroguardia Diallo al posto del coetaneo Nocentini. Tre assenze di peso tra i locali: Saitta, Camilli e De Filippo. Tanti i sostenitori azzurri al seguito. Non è un primo tempo memorabile per il Marzocco, decisamente più vivo il Valentino Mazzola che in tre circostanze precise esattamente con Capezzuoli, Corsi e soprattutto Discepolo va vicino alla rete del vantaggio che non arriva vuoi per le parate di Barberini vuoi per un pizzico di imprecisione. La Sangiovannese si fa vedere soltanto con un tiro abbastanza fiacco dal limite di Castrovilli, tutto qua. Si va nei spogliatoi con il risultato di 0-0.

Nei secondi 45 minuti parte meglio la Sangiovannese che va in vantaggio con Zoppi, che con una bella incursione in area batta in diagonale l’estremo ospite. È però un fuoco di paglia, Corsi crossa sotto le gambe di Barberini che impercettibilmente tocca di quel tanto che basta per far finire la palla nel sacco. Il numero nove, alla mezz’ora, ribalta la situazione sempre con il portiere azzurro a respingere corto, la difesa è immobile e l’attaccante di casa ringrazia insaccando a porta vuota.

Massimo Bagiardi