Eccellenza: l’Arcetana ha ingaggiato difensore e portiere e li ha fatti subito giocare contro la Vianese. Rinaldi e Nicolosi: debutto immediato

Proprio nel giorno del debutto ufficiale, l’organico dell’Arcetana si arricchisce ulteriormente con due nuovi innesti: "Nella fattispecie, entrambi riguardano la retroguardia - sottolinea il direttore sportivo biancoverde Stefano Zannoni - Da ora in avanti potremo infatti contare su Diego Rinaldi (foto sotto), difensore classe 2006: durante la passata stagione si è distinto nei ranghi del Carpi Primavera 3, e ora approda qui ad Arceto con la formula del prestito dal club biancorosso. A lui va quindi il più cordiale benvenuto e il migliore augurio di buon lavoro: lo stesso vale anche per Matteo Nicolosi (foto), che arriva a completare il reparto portieri. Nato nel 2001, ha vestito la maglia della Virtus Castelfranco nell’Eccellenza 2022/23 e 2024/25. Nella sua traiettoria calcistica figurano anche esperienze alla Correggese e nel Pavia: senza poi dimenticare i trascorsi con Modenese e Atletic Progetto Montagna. Due talenti su cui crediamo molto - rimarca il direttore sportivo Zannoni - Si tratta infatti di giocatori che hanno tutte le carte in regola per calarsi al meglio nel contesto della nuova Arcetana".