Eccellenza. L’Arcetana si gode la prima vittoria
REAL FORMIGINE 2 ARCETANA 3 REAL FORMIGINE: Rosa, Guerri, Stella (41’ st Sejderaj), Paglia, Davoli, Valcavi (14’ st Napoli), Sighinolfi (1’ st...
REAL FORMIGINE 2 ARCETANA 3
REAL FORMIGINE: Rosa, Guerri, Stella (41’ st Sejderaj), Paglia, Davoli, Valcavi (14’ st Napoli), Sighinolfi (1’ st Marverti), Arati, Stanco, Waddi (30’ st Mininno), Ferrara. A disp. Guaitoli, Jakey, Roncaglia, Cristiani, Guastalli. All. Mezzetti.
ARCETANA: Antonioni, Ceci, Andreotti (1’ st Laamane), Pigati (3’ st Blotta), Barbati, Fiorentini (1’ st Rinaldi), Poligani (40’ st Curti), Bassoli, Messori, Barbieri (9’ st Elatachi), Grillenzoni. A disp. Rebottini, Carrera, Ferrari M., Baldari. All. Borghi.
Arbitro: Astorri di Piacenza.
Reti: 5’ Messori (A), 21’ Andreotti (A), 41’ aut. Poligani (RF); 22’ st rig. Messori (A), 33’ st Stanco (RF).
Note: ammoniti Stella, Davoli (RF), Antonioni, Andreotti, Fiorentini, Bassoli e Messori (A).
Blitz dell’Arcetana, che passa a Formigine dopo una gara sempre condotta e conquista così la prima vittoria stagionale. Ospiti in vantaggio al 5’ con un preciso diagonale di capitan Messori, che si insacca alla destra di Rosa; al 18’ Barbieri potrebbe raddoppiare dopo una respinta dello stesso Rosa, con la porta completamente sguarnita, ma la sua deviazione fortuita termina a lato.
Al 22’ la conclusione di Grillenzoni viene respinta dalla retroguardia modenese, prima che la sfera termini ad Andreotti: quest’ultimo, con grande freddezza, gonfia per la seconda volta la rete dei padroni di casa spianando la strada ad una gara in controllo. Il Real Formigine, dopo averci provato con Sighinolfi e Waddi, riapre i conti poco prima dell’intervallo, quando su punizione angolata di Ferrara la deviazione decisiva è di Poligani, che beffa il proprio portiere riaprendo di fatto i giochi.
Nella ripresa Antonioni dice di no a Stanco, mentre Laamane stoppa il tentativo del nuovo entrato Marverti; l’1-3 arriva a metà ripresa con Messori, che trasforma un penalty da lui conquistato per fallo dell’ex Guerri, ma a 12’ dal termine il Real accorcia nuovamente le distanze con Stanco, che colpisce di testa su corner di Arati.
Nel finale di partita è Paglia a cercare il 3-3, ma Antonioni replica con sicurezza.
