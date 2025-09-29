Eccellenza. L’Arcetana si illude, poi cade. Prima sconfitta per i biancoverdi

BOBBIESE

BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio, Metti, Balbo, Guglielmetti A., Compaore, Koci (40’ st Gambazza), Bongiorni L., Scabini, Imprezzabile, Colley (28’ st Guglielmetti E.). A disp. Di Maio, Livelli, Curti, Tessera, Guglielmetti G., Granata, Spotti. All. Bongiorni D.

ARCETANA: Antonioni, Ceci, Andreotti (16’ st Blotta), Pigati (16’ st Baldari), Barbati, Rinaldi, Poligani (39’ pt Ferrari M., 33’ st Carrera), Bassoli, Messori, Elatachi, Grillenzoni. A disp. Rebottini, Curti, Maccabruni, Barbieri, Ferri. All. Borghi.

Arbitro: Crivellaro di Legnago.

Reti: 11’ Grillenzoni (A); 7’ st Scabini (B), 47’ st Bongiorni L.

Note: ammoniti Balbo, Colley (B), Andreotti, Pigati, Bassoli e Grillenzoni (A).

L’Arcetana si illude per poi arrendersi, in Zona Cesarini, alla Bobbiese. La prima sconfitta stagionale dei biancoverdi arriva al termine di un pomeriggio iniziato nel migliore dei modi: è l’11’, infatti, quando Grillenzoni si avventa su una respinta della difesa locale su conclusione di Messori per freddare Ansaldi; la replica piacentina arriva alla mezz’ora con un diagonale di Imprezzabile, palla out di poco, poi è Antonioni a dire di no a Metti. L’11 di Borghi, già alle prese con diverse assenze, perde al 39’ Poligani e capitola ad inizio ripresa con un comodo tocco da distanza ravvicinata di Scabini, ben servito da Colley. Messori trova il gol dell’1-2 pochi minuti dopo, ma l’arbitro annulla per un dubbio fuorigioco del numero 9 ospite; la Bobbiese, sorniona, piazza il sorpasso nel recupero: su rimessa a favore, l’Arcetana si fa sorprendere da una ripartenza di Erick Guglielmetti, che poi serve Leonardo Bongiorni abile a firmare un 2-1 che sa di beffa.