Eccellenza. Larcianese-Belvedere si gioca allo stadio Cei

Finalmente è arrivata una buona notizia che i tifosi della Larcianese aspettavano da tempo. Lo Stadio Idilio Cei torna ad essere disponibile. Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento degli spogliatoi. Inoltre, è stato reso utilizzabile per il campionato di Eccellenza, grazie ad una ordinanza firmata dal primo cittadino Lisa Amidei che riguarda la capienza temporanea dell’impianto sportivo. Di fatto la gara di domani, contro il Belvedere, è l’esordio casalingo della Larcianese in questa stagione.

La squadra rossonera grossetana mercoledì scorso nel turno infrasettimanal ha perso (3-4) con la Massese, ma soltanto nei minuti di recupero. In classifica generale ha otto punti, uno in meno della Larcianese, che arriva dal brillante successo esterno (1-2) conseguito sul campo del Real Forte Querceta. Un successo pesantissimo, perché arrivato in piena emergenza, con assenze di rilievo.

Notizie positive arrivano anche dallo spogliatoio. Dopo il rientro del difensore Dario Bagni, Maurizio Cerasa potrà contare sul centrocampista Giacomo Salerno e sull’attaccante Abdoulaye Ba, che hanno scontato il loro turno di squalifica. Assente sicuro sarà il centrale difensivo Samuele Di Giulio che sconterà l’ultima del macigno delle sei giornate di squalifica. Da valutare la condizione del centrocampista Simone Michelotti, che sta smaltendo i postumi di un infortunio.

La vittoria nel turno infrasettimanale ed il pareggio ottenuto contro il Real Cerretese, al termine di una gara nella quale era rimasta in nove giocatori, è motivo di soddisfazione e orgoglio. Sono risultati che fanno molto bene all’ambiente della Larcianese, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita per 4-0 contro la Sestese che aveva minato un po’ la fiducia. La reazione invece c’è stata e ora i viola sono pronti a battezzare con un successo l’esordio al Cei.

Massimo Mancini