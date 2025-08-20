Eccellenza. Larcianese in amichevole contro la Sestese

Continua, sotto la guida del tecnico Maurizio Cerasa, la preparazione agonistica della Larcianese, in vista dell’imminente inizio ufficiale della stagione di Eccellenza. La società viola, che ha già iniziato a lavorare sul campo da quasi due settimane, si sta inoltre avvicinando alle prossime amichevoli estive. Una di queste è in programma quest’oggi, in trasferta, sul campo Torrini di Sesto Fiorentino, con inizio alle ore 20, contro i padroni di casa della Sestese, squadra di Eccellenza inserita nel solito girone della Larcianese. La sfida seguente sarà invece sabato 23 in casa del Monsummano, compagine di Prima Categoria, alle ore 18 allo stadio ’Strulli’.

La Larcianese ha già disputato un’amichevole lo scorso 14 agosto, contro la formazione Juniores nazionale del Ghiviborgo. Il risultato è stato di 5-2 in favore dei ragazzi di mister Maurizio Cerasa. Le reti sono state siglate nel primo tempo da Iannello e Crecchi, nella ripresa è arrivata la doppietta di Ba e il gol del giovane Di Lorenzo. Per gli ospiti lucchesi hanno segnato su rigore Michedetti e Santi.

Questa la formazione iniziale schierata dalla Larcianese: Della Pina, Tocchini, Martinelli, Marianelli, Porciani, Di Giulio, Iannello, Crecchi, Ndiaye, Di Vita, Falorni. Sono subentrati: Gorini, Cardelli, Fioretti, Del Picchia, Bolognini, Ferretti, Di Lorenzo, Ba, Vannini e Paperini.

Massimo Mancini