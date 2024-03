Eccellenza. Lastrigiana- Rondinella. Ovest con lo Scandicci

Per il campionato di Eccellenza oggi alle 14,30, si giocano due anticipi di spessore del girone "B" relativi alla 27ª giornata con questo programma.

Firenze Ovest-Scandicci. Al "Paoli" arriva uno Scandicci in grande spolvero che obbliga la squadra del tecnico Gardellin a dare il massimo per superare indenne questo primo match point (il successivo sarà con la Rondinella) per incamerare punti salvezza. Per la sfida contro i Blues il Firenze Ovest non avrà la disponibilità di Vanni infortunato e Tassi squalificato. E’ probabile il tecnico Gardellin riproponga la stessa formazione vittoriosa sul Pontassieve puntando su Iaquinandi, Bourezza, Kane e Marseglia, con l’alternativa Giannini. Mettere all’angolo lo Scandicci di Ventrice non sarà facile: i Blues attraversano un buon momento di forma. Anche se non giocherà il bomber Grillo squalificato, Ventrice può disporre di due assi nella manica: Del Pela capocannoniere e Vezzi; due attaccanti sempre pronti a "graffiare". Inoltre, c’è da aggiungere che per questa rincorsa al secondo posto, i Blues possono fare affidamento su i rientranti Lastrucci e Sinisgallo.

Lastrigiana-Rondinella. Fari puntati anche su questa sfida delicata che si gioca alla "Guardiana" fra due avversarie in cerca di punti salvezza. La Lastrigiana del tecnico Gambadori è decisa a rimettere in moto la classifica ancora a forte rischio. Anche la Rondinella che possiede un punto in più nei confronti degli avversari, mira a capitalizzare bene la sfida per allontanarsi dalla zona a rischio. L’allenatore Francini non potrà utilizzare Ciardini squalificato, Falcini e Fantechi infortunati; puntando come al solito su Antongiovanni, Cragno, con l’aggiunta di Bartolini, Gorfini e Pecchioli che sono a disposizione.

Giovanni Puleri