Eccellenza: l’attaccante del Figline è un fedelissimo del nuovo ds. Sangio, prime mosse. C’è Bruni nel mirino

SAN GIOVANNIDopo tanto parlare la Sangiovannese, finalmente, ha mosso i suoi primi passi ufficiali. La nomina di Andrea Agatensi nel ruolo di direttore sportivo e di Stefano Calderini in quello di allenatore hanno trovato grandi consensi all’interno di una piazza che, dopo la cocente retrocessione in Eccellenza, ha voglia di ripartire e sostenere da vicino i colori azzurri anche a fronte delle novità societarie, divulgate dal sindaco, tali da generare entusiasmo e voglia di sostenere un un progetto che sarà assolutamente nuovo da testa a piedi. Sotto il profilo tecnico, infatti, ci sarà tutto da rifare compresa la figura del preparatore dei portieri con Vincenzo Di Santo che, dopo aver pensato di proseguire per il quarto anno di fila la sua esperienza con il Marzocco, ha dovuto suo malgrado dividersi dalla società per impegni personali che non gli permettono di essere a disposizione nel primo pomeriggio. Si accaserà al TerranuovaTraiana, i cui allenamenti cominceranno infatti alle 17. Il lavoro che si prospetta sarà duro e faticoso, l’aver però individuato due profili come Agatensi e Calderini fanno pensare decisamente in positivo circa gli obiettivi che la società si vuole porre magari non tanto nell’immediato quanto in chiave futura.

Proprio a causa delle trattative per delineare il futuro dirigenziale si è perso tantissimo tempo, alcune compagini tra tutte Antella e Sansovino hanno già costruito il loro organico con giocatori di primissima fascia e toccherà, a questo punto, cercare di lavorare meglio possibile per mettere sotto contratto circa 20 calciatori, attingendo in qualche caso magari anche dalla Juniores, che disputino un campionato di media alta classifica strizzando magari l’occhio alle prime cinque posizioni. La settimana che si aprirà domani sarà molto importante per altre ufficializzazioni. Un nome accostato alla Sangio è quello dell’attaccante esterno Pietro Bruni, classe 96, reduce da un biennio a Figline con 42 presenze complessive e 10 reti. E’ un fedelissimo di Agatensi, che già l’aveva ai tempi della Fortis Juventus.

Massimo Bagiardi