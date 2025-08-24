Eccellenza: l’attaccante di Calderini analizza la prima parte. Castrovilli: Sangio a tutto gas

SAN GIOVANNIL’attaccante della Sangiovannese classe 2000 Mattia Castrovilli traccia un primo bilancio del lavoro svolto in queste settimane di preparazione, sottolineando il clima positivo all’interno dello spogliatoio: "Stiamo lavorando bene come gruppo – ha spiegato –. Nonostante la mia giovane età vengo visto con rispetto e, allo stesso tempo, imparo molto dai compagni più esperti. Si sta creando davvero un bel gruppo, con tutti che si mettono a disposizione, e spero che questo spirito ci accompagni per tutta la stagione". Il fantasista pugliese ha poi evidenziato l’impegno quotidiano con lo staff tecnico: "Ogni giorno lavoriamo per farci trovare pronti agli impegni di campionato. Vogliamo onorare questa maglia e per riuscirci stiamo curando ogni dettaglio, sia in campo che fuori. Il mister e lo staff ci stanno dando tanti consigli, dimostrando grande competenza, e noi siamo pronti ad ascoltarli". Dopo la sgambatura di giovedì a Montagnano vinta per 1-0, oggi gli azzurri giocheranno ancora in amichevole ma per la prima volta dall’inizio della preparazione al Fedini alle 16 contro l’Audax Rufina, formazione militante in Promozione allenata da un grande ex come Luca Tognozzi.

La società sta poi guardandosi intorno per cercare di apportare dei correttivi a una rosa che, rispetto alla scorsa stagione, ha profondamente cambiato il proprio volto se si considera che sono rimasti soltanto due calciatori. Alcuni dei circa 15 nuovi atleti messi sotto contratto non stanno convincendo ed ecco che Andrea Agatensi, di pari passo all’allenatore Calderini, sta pensando a nuove operazioni di mercato e non sono un caso le presenze in prova del difensore senegalese Diallo del 2007 e dell’attaccante 31enne Granado ex di Siena, Rovigo e Sansovino.

