Eccellenza. L’attaccante Gaspari passa al Trodica dalla Sangiustese

Il Trodica ha rinforzato l’organico con l’attaccante Tommaso Gaspari (foto), un 2005 proveniente dalla Sangiustese. Una pedina più per la formazione allenata da Roberto Buratti che si presenta da matricola nel campionato di Eccellenza dopo avere stravinto il torneo di Promozione. La società si è fatta apprezzare sul mercato assicurandosi elementi di valore a dimostrazione dei programmi di volere disputare un torneo d’alta classifica.

Il Lunano ha tesserato l’esperto esterno Davide Zandri, si tratta di un giocatore che vanta una lunga militanza nei campionati di Eccellenza e Pomozione dove, tra le altre, ha vestito anche la casacca della Maceratese.

L’Osimana ha messo a segno un bel colpo tesserando l’attaccante Mirco Severini, classe 1997. Per il giocatore si può parlare di un ritorno a tutti gli effetti avendo mosso i primi passi con l’Osimana, poi il trasferimento nel vivaio del Cesena con presenze in B, ha poi giocato in C con Ravenna e Juve Stabia, e serie D dove negli ultimi due campionati ha giocato con l’Atletico Ascoli.