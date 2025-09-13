Eccellenza, l’attuale dg del Grassina guarda al match di domani nel debutto del torneo. "Non vedo una favorita tra le due squadre». L’ex Rosadini: "Questa Sangio merita la D»

SAN GIOVANNIL’attuale direttore generale del Grassina Giorgio Rosadini ritroverà domani in gare ufficiali la Sangiovannese a distanza di oltre quattro anni. E l’ultimo precedente non se lo può certo scordare: "Ero a Montevarchi e il 13 giugno 2021 vincemmo proprio a San Giovanni il campionato che ci permise di salire nei professionisti. Sicuramente un ricordo che resterà per sempre nel mio cuore, ma è anche passata tanta acqua sotto i ponti ed è giusto concentrarsi sul presente". Che lo vedrà, per l’appunto, in terra fiorentina, incrociare una Sangiovannese della quale conosce poco per aver praticamente stravolto la rosa del passato campionato: "Sono rimasti soltanto due elementi rispetto allo scorso campionato da quanto ho potuto vedere, dell’attuale rosa conosco poco anche se il nostro mister ha preso informazioni dettagliate per cercare di contrastare la sua forza. Cosa posso pensare? Che una società di tale tradizione e passato non può di certo restare a vita in Eccellenza, purtroppo è incappata in un’annata storta come quella scorsa ma la dirigenza, a quanto ho potuto leggere, vuole tornare quanto prima in serie D. Magari non so se riusciranno nell’intento già da questa stagione, ma è una piazza che deve tornare in un campionato nazionale". Venendo più nello specifico alla gara di domani non ha un favorito e ne spiega i perché. "Siamo alla prima giornata e tutto può accadere, le squadre ancora sono in fase di rodaggio e anche, per fare un esempio, in serie D lo si è visto scorsa domenica come due squadre che lottano per vincere il campionato come il Grosseto e il Prato siano subito scivolate. Non vedo, quindi, un favorito tra il mio Grassina e la Sangiovannese. Che campionato sarà? L’introduzione di un solo under già dallo scorso anno ha alzato notevolmente il livello, sono in tre-quattro che partono per vincere ma secondo me la Rondinella e quella più accreditata perché ha implementato un già buon organico con elementi di assoluto valore per la categoria".

Massimo Bagiardi