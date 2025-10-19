Eccellenza - Le altre gare in programma oggi alle ore 15. Affrico, stop inatteso in casa. Vittoria del Signa a Campi

Gli anticipi, di eri hanno già offerto risultati clamorosi: Affrico-Asta 1-2 (reti di Bandini, Iasparrone e gol vincente di Taflaj); Lanciotto-Signa 0-1 (Nocentini) e Valentino Mazzola-Sangiovannese 2-1. Le sfide di oggi in programma al "Bozzi", alla "Guardiana" e al Del Buffa, diventano teatri fondamentali. Inizio alle 15.

Girone ASestese-San Giuliano (arbitro: Marchi di Siena). La squadra di casa mira a vincere la sua prima gara stagionale. Assente Pisaneschi per squalifica.

Girone BRondinella-Antella 99 (Lena di Treviso). Al "Bozzi" va in scena la partitissima. La Rondinella di Tronconi è solo orfana di Saccardi, L’Antella di Sireno è priva di Nizzoli infortunato, con Rontini che torna a disposizione.

Figline 1965-Grassina (Pisaneschi di Pistoia). La partita al "Del Buffa" è un altro match clou della giornata che pone di fronte due ottime squadre che certamente non deluderanno i numerosi presenti. Con il recupero dell’attaccante Adami, il Figline si presenta al completo. Nel Grassina di Cellini sono assenti Caschetto, Rossi Lottini e Travagli ancora indisponibili.

Lastrigiana-Sansovino (Fantoni sez. Valdarno). Alla "Guardiana" la giovane formazione di casa allenata da Guasti sarà messa a dura prova da un Sansovino smanioso di conquistare la 3ª vittoria di fila per recuperare posizioni in classifica. Nella Lastrigiana non ci sarà l’infortunato Crini.

G. Puleri