Eccellenza: le due reti dell’attaccante risolvono la sfida contro l’Affrico. Mirante show, la Sansovino è protagonista
AFFRICO 0 SANSOVINO 2 AFFRICO: Pecorari, Stella, Guarducci (27’ Casati), Nuti, Longo, Vaccari (36’ Benvenuti), Sidibe Salif, Fantechi (90’ Iasparrone), Gigli, Papini,...
AFFRICO
0
SANSOVINO
2
AFFRICO: Pecorari, Stella, Guarducci (27’ Casati), Nuti, Longo, Vaccari (36’ Benvenuti), Sidibe Salif, Fantechi (90’ Iasparrone), Gigli, Papini, Bigozzi (16’’ Tamburini). A disp.: Virgili, Rocchini, Vaggioli, Termini, Palazzini, All.: Villagatti.
SANSOVINO: Timperanza, Rossi (7’ st Piantini), Tognetti, Bega, Pasquinuzzi, Sabatini, Rosi, Cacioppini, Sacconi (25’ st Vasseur), Ricci (39’ st Zellini), Mirante. A disp.: Bulgarelli, Chioccioli, Pianini, Gattuso, Iacomoni, Tenti. All.: Chini.
Arbitro: Lachi di Siena.
Marcatori: 55’, 80’ Mirante.
Note: Angoli 4-3 per la squadra ospite, spettatori 250.
FIRENZE
Parte subito in quarta la Sansovino che sul campo dell’Affrico alla prima trasferta ottiene il primo importante successo. Fin dalla prima uscita, la Sansovino del tecnico Chini ha dimostrato di essere una "super squadra", con tutti i requisiti per recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza.
La trasferta sul campo dell’Affrico ha evidenziato una formazione dai reparti solidi, capace di costruire ottime trame di gioco e di finalizzare con grande qualità. Dopo un primo tempo abbastanza combattuto, con l’Affrico che cercava di arrivare a finalizzare ma trovava difficoltà "bucare" i varchi aretini.
La svolta arriva al 50’, quando Mirante con una conclusione fulminante non dà scampo al portiere Pecorari, portando in vantaggio i suoi. La reazione dei padroni di casa, pur veemente, si infrange contro la solida difesa aretina, che non concede varchi ai pur volenterosi Gigli e Papini.
All’80’, una nuova giocata di Mirante (nella foto), autentico mattatore dell’incontro, suggella la vittoria, fissando il risultato sul 2-0 e garantendo al team di Chini il primo importante successo: chi ben comincia...
G. Puleri
Continua a leggere tutte le notizie di sport su