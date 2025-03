Eccellenza, le gare delle aretine: Castiglionese per rompere il digiuno, Baldaccio in risalita. Foiano, è già spareggio salvezza

È una di quelle partite dove non è concesso sbagliare. Il Foiano questo pomeriggio vivrà una sorta di spareggio anticipato. Gli amaranto infatti - complice il risultato dell’anticip che ha visto la Fortis Juventus battere la Lastrigiana e sorpassare proprio i foianesi - ha lasciato il penultimo posto in classifica alla squadra di Santoni che adesso vanta solo tre punti di margine sul fanalino di coda Sinalunghese. Tradotto questo pomeriggio (ore 14.30) il Foiano dovrà fare risultato e se possibile trovare quella vittoria che permetterebbe di andare a pari merito contro il Lanciotto avversario di giornata. Per la cronaca la Sinalunghese, restando in zona rossa, sarà ad Anghiari. I senesi allenati da Testini (ex Cortona e Sansovino) cercano di ritrovare il sorriso contro una formazione come quella biancoverde che grazie alla cura Palazzi è salita vertiginosamente. La Baldaccio con i suoi 36 punti è a metà classifica, ma grazie a una graduatoria cortissima, vede il quinto posto a sole due lunghezze. Inutile dire che i padroni di casa proveranno ad approfittare del momento di difficoltà della Sinalunghese per salire. La Castiglionese di Zacchei, a caccia di una vittoria che manca dall’inizio del girone di ritorno, sarà di scena in casa dell’Antella, quintultima. Occhio a sottovalutare l’avversario visto che i fiorentini in settimana hanno affidato la guida tecnica della prima squadra all’aretino d’adozione Agostino Iacobelli per tentate il tutto per tutto. Zacchei invece cerca la vittoria per risollevare una squadra che ha lasciato i primi piani della colonna di sinistra della classifica.

In programma anche Rondinella-Grassina, Scandicci-Affrico, Signa-Asta e Valentino Mazzola-Colligiana.

Matteo Marzotti