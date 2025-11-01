Eccellenza, le previsioni di giandomenico. "Sangiustese favorita a Urbino. Montefano, quanti rischi a Jesi»

L’allenatore Luigi Giandomenico (foto) presenta le gare della nona giornata di Eccellenza, tra parentesi gli arbitri. Si gioca domani alle 14.30. Fabriano Cerreto-Urbania (Crincoli di Ascoli): "Il Fabriano Cerreto mi è piaciuto a Tolentino e penso che possa ottenere i 3 punti palio". Fermana-K Sport (Gasparoni di Jesi): "La Fermana viene da una sconfitta e deve fare risultato: 1". Fermignanese-Matelica (Uncini di Jesi): "La Fermignanese sta facendo molto bene, lo stesso dicasi per il Matelica che oltretutto è alle prese con qualche difficoltà: X". Jesina-Montefano (Persichini di Macerata): "La Jesina è difficile da affrontare in casa mentre il Montefano a volte in trasferta perde qualche colpo: 1". Montegranaro-Tolentino (Negusanti di Pesaro): "Sono formazioni reduci da risultati così così, penso che potrà essere una gara molto accorta che possa finire in parità". Osimana-Civitanovese (Nicotera di Aprilia): "L’Osimana è forte e in casa sa farsi rispettare: 1". Trodica-Chiesanuova (Rossomando di Salerno): "Il Trodica ha pareggiato domenica e vorrà ripartire a buon ritmo: 1". Urbino-Sangiustese (Tarli di Ascoli): "La Sangiustese sta bene, è in fiducia e in grande condizione: 2".

Classifica. K Sport 16; Fermignanese 15; Trodica, Osimana, Urbania 14; Sangiustese 13; Matelica 12; Fermana, Urbino, Montefano, Montegranaro, Fabriano Cerreto 11; Tolentino 10; Civitanovese, Jesina, Chiesanuova 4.