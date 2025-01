Eccellenza. Le raccomandazioni di Gigli:: "Montefano, a Urbino sono vietate distrazioni»

"Dobbiamo disputare una gara attenta e da squadra, compatta, limitare al massimo le disattenzioni e l’errore individuale". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, parla del delicato match a Urbino contro una squadra in salute, anche se su di lei pende il ricorso del Fabriano Cerreto sulla partita vinta sette giorni fa. "Noi – aggiunge il diesse – dobbiamo riscattarci dalla sconfitta con il Tolentino, un passo falso difficile da digerire perché avvenuto in casa in una gara in cui non siamo stati all’altezza della situazione avendo commesso degli errori. E così dobbiamo rimetterci subito in carreggiata tirando fuori il meglio possibile".

Non ci sarà il giovane Lionel Scocco destinato alla Cremonese, in compenso c’è la prima convocazione della stagione di Palmucci al rientro da un lungo infortunio. A Urbino non mancheranno di certo le insidie. "Parliamo di una bella realtà, allenata da un tecnico (Mariani) che sappiamo come e quanto lavora dopo averlo avuto con noi per due stagioni. Dovremo stare attenti a un avversario – conclude Gigli – che dal centrocampo in su può contare su giocatori di assoluto valore".