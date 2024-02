ECCELLEnza. Lo Scandicci passa a Foiano

NUOVA FOIANO

0

SCANDICCI

2

FOIANO: Vassallo B., Bux (46’ Nannoni), Tenti, Cacioppini, Fanetti, Bennati, Berneschi (76’ Mazzi), Verdelli (81’ Ferretti), Betti, Biagi (76’Morasca), Manchia (46’ Baccani). All.: Zacchei.

SCANDICCI: Masini, Frascadore (69’ Lastrucci), Dodaro (69’ Dodaro), Sinisgallo, Menini, La Rosa, Meucci (87’ Alfani), Cito, Del Pela (78’ Vezzi), Corsi, Grillo (81’Cenni). All.: Ventrice.

Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone.

Marcatori: 26’ Meucci, 72’ La Rosa.

FOIANO DELLA CHIANA – Scandicci segna due gol al Foiano e conquista il terzo successo di fila, vendicandosi della sconfitta dell’andata. Una vittoria importante che riporta i Blues nei piani alti della classifica e dà morale in vista dell’anticipo di sabato col Siena alle ’Due Strade’.

L’approccio è quello giusto: con attenzione, permettendo quasi nulla al Foiano. Il successo è frutto di un buon primo tempo giocato con sicurezza nonostante il terreno pesante, con alcune ripartenze che più volte hanno messo paura agli aretini. Solo al 26’ il risultato si sblocca. Dalla sinistra arriva un assist di Corsi per la testa di Meucci che con precisione mette in rete. La reazione del Foiano c’è ma non ha forza per sfondare il muro difensivo ospite. Nella ripresa, nel miglior momento del Foiano, lo Scandicci trova il raddoppio. C’è un gran tiro di Del Pela che costringe Vassallo a deviare in angolo. Corsi spedisce la palla in mezzo per La Rosa che di testa segna il 2-0. Poi niente più.

Giovanni Puleri