Eccellenza: lo scontro al vertice del girone. Massai riprende la Colligiana. Rigore negato: rabbia Terranuova

colligiana

1

terranuova traiana

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (52’ st Bartolini), Paparusso (52’ st Mariani), Cicali, De Vitis, Manganelli (K), Cianciolo (44’ st Baccani), Mussi (19’ st Pierucci), Mugnai (19’ st Polo), Marabese, Donati. A disp.: Petrucci, Barontini, Sardelli, Calamassi.

All.: Chini

TERRANUOVA: Fedele, Arnetoli (10’ st Petrioli), Senzamici (10’ st Minatti), Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Massai, Sacconi (K), Taflaj (25’ st Ceppodomo), Privitera. A disp.: Antonielli, Cappelli, Mascia, Saputo, Viganò.

All.: Becattini

Arbitro: Corti di Prato

Reti: 22’ pt Mugnai (C, rig.), 48’ pt Massai (T)

Note: angoli 3-5; ammoniti Mugnai, Sacconi, Cicali, Bega, De Vitis; recuperi 4’ pt, 9’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Termina sull’1-1 la sfida al vertice tra Colligiana e Terranuova Traiana. Le due squadre si affrontano fin da subito a viso aperto, in una partita estremamente nervosa e costellata di falli, anche piuttosto duri.

La Colligiana passa in vantaggio al 22’: fallo di mano in area di Senzamici, l’arbitro concede il rigore, Mugnai dal dischetto spiazza Fedele. La reazione del Terranuova non si fa attendere: Privitera ci prova due volte, e al 48’ Massai (nella foto), in una caotica azione nell’area piccola, trova il pareggio.

Nella ripresa il Terranuova spinge in cerca del pareggio, ma prima Petrioli si fa anticipare da Chiarugi, poi Taflaj spara alto da buona posizione.

Al 38’ ci prova ancora Massai, ma anche lui tira altissimo.

Nel finale gli ospiti – che sembrano credere di più nella vittoria – protestano in maniera vibrante per un presunto fallo da rigore di Finetti su Petrioli, ma l’arbitro lascia correre. Nonostante i nove minuti di recupero concessi dall’arbitro, il risultato non cambia.

Marco Brunelli