Eccellenza: lo scontro del Montalbano. Larcianese col Real. Si gioca a Fucecchio

Lo stadio Idilio Cei di Larciano non è ancora disponibile. Si sono susseguiti diversi incontri tra le autorità competenti e sembra che la soluzione possa essere finalmente vicina. Giocare sempre fuori casa, oltra ad un danno economico, comporta disagi calcistici alla Larcianese che si possono ripercuotere negativamente sui risultati. Intanto, in attesa di notizie positive, domenica la squadra di Maurizio Cerasa giocherà il turno casalingo contro il Real Cerretese allo stadio di Fucecchio. Un derby del Montalbano molto atteso. Entrambe le squadre nella passata stagione giocavano nel campionato i Promozione. La partita inizierà alle ore 15. La Larcianese arriva dalla netta sconfitta per quattro reti a zero subita sul campo della capolista Zenith Prato e tutto l’ambiente è chiamato ad una pronta reazione. Arriva la formazione del Real Cerretese, allenata dall’ex Andrea Petroni. In classifica generale le due formazioni hanno gli stessi punti derivanti da una vittoria e due pareggi. Nell’ultima giornata di campionato il Real Cerretese è stato sconfitto tra le proprie mura dalla Massese con il risultato di due reti a zero.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domenica prossima, nella Larcianese sarà assente il difensore Di Giulio che deve scontare ancora tre turni di squalifica. Potrebbe rientrare Belluomini, infortunato, sarà nella lista dei convocati, ma non è detto che possa giocare. Il resto della squadra è a disposizione. La coppia offensiva dovrebbe formata da Ba e Falorni.

La Larcianese ha intanto presentato un importante colpo di calcio mercato, che dovrebbe rinforzare il reparto offensivo viola. Alla corte di mister Maurizio Cerasa è arrivato Viviano Minardi, trequartista, classe di nascita 1998. L’ultima stagione era al Montecatini. Le precedenti annate Viviano Minardi le ha disputate nei campionati di serie D e C. Sicuramente un ottimo rinforzo.

Massimo Mancini