Eccellenza: lo scontro diretto. Ponte Buggianese. All-in a Perignano

Al "Matteoli" di Perignano il Ponte Buggianese si gioca una fetta molto importante di questa stagione. Domani la squadra biancorossa sfida una diretta concorrente, che lotta anch’essa per non retrocedere in Promozione. I ragazzi allenati da Vettori ci arrivano dopo due partite perse per uno a zero, che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Ma non è questo il momento di mollare, o di recriminare e piangere sul latte già versato. C’è da fare il maggior numero di punti possibili, per evitare la temutissima forbice, e per piazzarsi nella migliore posizione di classifica possibile, per giocarsi poi il tutto per tutto ai play-out.

Ne è consapevole anche il presidente Graziano Toci, che si è espresso così: "Domenica dobbiamo cercare di non perdere. In queste ultime partite dobbiamo fare di tutto per non far scattare la forbice. Perché se dovesse accadere il contrario, non si farebbero i play-out. Ma se dovessimo andare ai Play-Out, ce la giocheremo alla pari con tutti, visto che col Perignano, col Ponsacco e col Certaldo abbiamo sia vinto che perso. Certamente se giochiamo in casa, ci arrivi meglio a disputare una partita secca come quella, visto che si hanno a disposizione due risultati su tre. Anche se conta relativamente il giusto. Comunque il nostro primo obiettivo in questo momento è di non prendere quei punti che danno vita alla forbice".

"Dobbiamo stare tranquilli e non farci prendere dalla paura – ha poi aggiunto il presidente biancorosso –. Abbiamo avuto un bel po’ di sfortuna con gli infortuni, che ci hanno tolto nei momenti importanti della stagione uomini fondamentali per noi. Ma ora non bisogna pensare a questo. Bisogna solo giocare, fare del nostro meglio, per arrivare agli spareggi e mantenere la categoria".

Simone Lo Iacono