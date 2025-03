Eccellenza, lo sprint: "Rata obbligata a vincere"

Ora ogni partita è di fondamentale importanza in alto e in bassa classifica, del resto le ultime sei gare mettono in palio punti pesanti. Si profila stavolta un turno alla finestra per il Tolentino, dovrebbe giocare contro il Fano che ha già dato forfait in due occasioni. La giornata è presentata dall’allenatore Luca Manisera.

Fabriano Cerreto-Monturano: "È una partita fondamentale specialmente per il Fabriano che avrebbe la possibilità in caso di vittoria di fare un passo avanti verso la salvezza senza passare dai playout. Per Monturano ogni occasione sarà determinante per evitare il penultimo posto che porterebbe in Promozione qualora ci siano 10 punti di differenza dalla quintultima".

Matelica-Montegranaro: "Sono squadre tranquille, stanno facendo un buon torneo, ma difficilmente riusciranno a centrare i playoff. Sarà quindi l’occasione per assistere a una bella partita tra realtà che possono giocare senza assilli particolari".

Montefano-Maceratese: "La Maceratese non può permettersi di perdere punti dopo avere agganciato in vetta la K Sport. I biancorossi sono attesi da sei finali, la prima a Montefano dove sono favoriti ma devono prestare attenzione perché quel campo è insidioso e i viola sono in una posizione di classifica abbastanza tranquilla".

Osimana-Chiesanuova: "Il Chiesanuova, a parte un paio di gare in cui ha lasciato in giro dei punti, ha ripreso il cammino con un buon passo. L’Osimana sembra sia sorretta da una buona condizione e convinzione, i senza testa e l’Urbino possono ambire ancora al quarto posto. Penso che possa essere una bella gara tra formazioni che praticano un calcio simile".

Portuali Dorica-K Sport Montecchio Gallo: "Nelle ultime gare i Portuali hanno accusato diversi passi falsi, la K Sport è obbligata ad assicurarsi i 3 punti in palio".

Sangiustese-Atletico Mariner: "Sono squadre con motivazioni differenti: la Sangiustese è tranquilla e credo che al momento possa solo ambire a migliorare il piazzamento ma sono ridotte le possibilità di raggiungere i playoff, il Mariner avrà mille stimoli e farà di tutto per muovere la classifica per assicurarsi la migliore posizione in chiave playout".

Urbino-Urbania: "È il derby tra squadre partite per un torneo migliore a quello finora disputato, comunque hanno effettuato un buon cammino. L’Urbino è una squadra di valore che lo scorso anno ha disputato la finale playoff. Si vedrà una sfida tra allenatori che hanno un differente modo di intendere il calcio".