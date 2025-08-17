Eccellenza: l’organico potrebbe essere ampliato in attesa dei prossimi due impegni degli azzurri. Sangio sconfitta dall’under 17 dell’Empoli. Il ds Agatensi: "Possibili nuovi innesti»

SAN GIOVANNIIl direttore sportivo della Sangiovannese Andrea Agatensi non fa drammi dopo la sconfitta per 3-0 nell’amichevole giocata, alla vigilia di Ferragosto, in casa dell’Under 17 dell’Empoli. L’addetto al mercato azzurro trova anche degli aspetti positivi sui quali lavorare in vista dell’inizio della stagione ufficiale che partirà il 31 agosto con la prima gara di Coppa Italia, che la Sangio giocherà nel proprio stadio contro la Castiglionese: "Perdere non fa mai piacere a nessuno anche se si tratta di amichevoli, di fronte avevamo la formazione vice campione italiana degli Allievi ma al netto di questo certe sgambature, così come le sconfitte, servono per poter analizzare bene ogni aspetto e migliorare quelle cose che giornalmente proviamo in allenamento e sulle quali lavoriamo per poter arrivare come si deve alle partite che più contano. Le gambe, insomma, sono pese e non c’è da fare nessun dramma anche se arrivano scivoloni del genere". Agatensi tiene ben aperta la porta ad altre operazioni di mercato che potrebbero portare qualche cambiamento all’interno dell’organico: "Giochiamo le amichevoli anche per questo, se si escludono due elementi è un gruppo totalmente nuovo rispetto al passato campionato e assieme al lavoro tattico sono utili anche per vedere se all’organico serve a portare dei correttivi per poterlo migliorare. Ci stiamo pensando, la società è attiva sotto ogni punto di vista e vedremo cosa sarà possibile fare anche alla luce delle prossime due partite".Massimo Bagiardi