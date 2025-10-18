Eccellenza - Mamma e Del Grosso: "Tre punti decisivi per entrambe». Rondinella-Antella giocata dai due ds

Cresce l’attesa per la partitissima di domani al "Bozzi" fra Rondinella e Antella. Riflettori accesi su questa partitissima del girone B di Eccellenza, che rappresenta il primo vero spartiacque della stagione, che promette di richiamare un pubblico più numeroso del solito. La Rondinella si presenta con un biglietto da visita impeccabile: cinque vittorie su cinque gare. Partita senza clamori, la squadra di Tronconi si sta rivelando la formazione più solida e regolare del campionato, marciando spedita in vetta alla classifica. L’Antella che accusa un ritardo di 8 punti per due scivoloni interni, con l’allenatore Sireno (che ha preso il posto di Iacobelli) con la vittoria sulla Colligiana, ha ridato vigore al gruppo. Domani, si prevede un’Antella determinata a dare battaglia: il risultato finale darà una lettura più chiara per il prosieguo della stagione. Se l’Antella dovesse frenare la marcia della capolista, il campionato diventerebbe ancora più spettacolare e avvincente. Al contrario, il successo della Rondine non solo cementerebbe il primato, ma consacrerebbe la squadra biancorossa tra le favorite assolute.

I due direttori sportivi, Alessio Mamma della Rondinella e Nicola del Grosso, dell’Antella provano a giocare l in anticipo

Alessio Mamma inizia spiegando l’atteggiamento dei biancorossi: "Con otto punti di vantaggio e un più 6 in media inglese – precisa – il nostro obiettivo è di non perdere. Chiaramente non scenderemo in campo con questo obiettivo, anche perché una vittoria, darebbe ulteriore spinta alla nostra calssifica e il vantaggio potrebbe agevolare le prossime sfide, almeno sotto il profilo psicologico".

Nicola Del Grosso analizza la partita dalla parte biancoceleste: "E’ sicuramente una sfida importantissima più per noi che per i padroni di casa – puntualizza – che può indirizzare la stagione. Ci sono da giocare ancora 24 gare con 72 punti in palio. Se l’Antella ambisce ai primi posti non può permettersi di perdere. Al contrario la Rondinella può spiccare il volo".

Giovanni Puleri