Eccellenza: Manzari salva il risultato con l’Antella. Sorpresa Baldaccio. Decide Giovagnini

ANTELLA

0

BALDACCIO BRUNI

1

ANTELLA 99: Carcani, Talenti, Paternò, Frosali, Lunghi, Chiaramonti, Keqi, Petrioli, Geraci, Papalini, Calamai. A disp.: Bruni, Nizzoli, Virdis, Palaj, Capanni, Gjana, Rontini, Liguori. All.: Iacobelli.

BALDACCIO BRUNI: Manzari, Piccinelli, Del Siena, Magi, Giorni, Gorini, Hajiri, Mambrini, Bartoccini, Quadroni, Giovagnini. A disp.: Borgini, Donnini, Beretti, Monini, Zanchi, Mariotti, Sbardella, Meloni, Valori. All. Palazzi.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Marcatori: 5’ Giovagnini

Note: spettatori 300. Angoli 7-3.

BAGNO A RIPOLI

Quando meno te lo aspetti, la prima giornata regala subito un risultato che fa clamore. La Baldaccio Bruni si impone con una prova di grande solidità sul campo di una delle favorite del campionato, l’Antella, conquistando tre punti pesantissimi. La squadra di mister Palazzi scende in campo con la giusta concentrazione fin dal fischio d’inizio, imbrigliando subito la manovra dei padroni di casa. Disorientata, la squadra di casa fatica a costruire gioco e i suoi attaccanti non riescono a trovare la via della porta difesa da Manzari. In particolare, Chiaramonti, capocannoniere della scorsa stagione, non trova il guizzo vincente. Ben controllato dalla difesa aretina che gli concede pochi spazi, si rende pericoloso solo in un paio di occasioni. L’Antella reclama un presunto rigore non concesso per un tocco di mano, e si vedono annullati per fuorigioco due gol, uno a Paternò e uno allo stesso Chiaramonti. Nella ripresa, la Baldaccio Bruni passa inaspettatamente in vantaggio: al 50’ è Giovagnini a sorprendere il portiere Carcani con una conclusione che vale l’1-0. L’Antella si riversa in attacco alla disperata ricerca del pari e al 72’ ha la sua grande chance: l’arbitro concede un rigore per l’atterramento di Chiaramonti. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante, ma il suo tiro viene parato magistralmente dal bravo Manzari. Gli ultimi assalti dei padroni di casa non sortiscono l’effetto sperato. Il risultato non cambia più, sancendo una vittoria preziosa per gli ospiti e un esordio amaro per l’Antella.

Giovanni Puleri