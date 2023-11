Eccellenza. Mariani carica il Montefano : "Vogliamo rimanere lassù»

"È una partita a cui teniamo molto: è ancora presente la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, oggi ci attende una gara importante e poi vogliamo riprendere il cammino che deve portarci a rimanere attaccati alle zone alte della classifica". Nico Mariani, allenatore del Montefano, sottolinea le motivazioni che presenta la sfida contro l’Osimana, calcio d’inizio alle 14.30, che ha eliminato i viola dalla Coppa Italia. "Loro – ricorda il tecnico – – in quella competizione hanno avuto la meglio come risultati mentre noi abbiamo raccolto meno di quanto meritato, come domenica contro il Chiesanuova in cui un episodio ha indirizzato la gara da una certa parte".

Il Montefano si è preparato per la gara contro l’Osimana. "È una formazione costruita per vincere, le premesse erano altre e poi qualcosa non ha funzionato, è stata cambiata la guida tecnica e avranno fame dopo avere infilato risultati positivi in campionato e di recente anche in Coppa. Ci attende una gara complicata contro una formazione forte, organizzata e con le individualità giuste per stare nelle posizioni che contano in classifica, ma noi siamo pronti". Il Montefano sette giorni fa è incappato nella prima sconfitta sul campo. "La squadra ha lavorato tanto in settimana, è rimasta concentrata, determinata e ha subito voltato pagina. Siamo pronti per fornire una grandissima prova che potrebbe portare a un risultato positivo". È un Montefano sicuro di sé. "Sempre ce la siamo giocata con chiunque, la squadra – conclude Mariani – è forte e offre anche varie alternative. Siamo consapevoli di quanto fatto e sappiamo che possiamo toglierci delle soddisfazioni". Stamattina saranno ancora valutate le condizioni di Latini, uscito per infortunio domenica scorsa, mentre è indisponibile Valler.