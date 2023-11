Eccellenza. Masi agguanta il pari con il gol di Grimandi

Gambettola

1

Masi-Voghiera

1

GAMBETTOLA: Golinucci, Marconi, Rossi, Alberighi (1’ st Osayande), Rigoni, Aloisi (1’ st Mari), Vukaj (1’ st Turci), Gadda, Merciari (26’ st Franchini), Longobardi, Protino. A disposizione: Smeraldi, Difino, Falchero, Mancini, Mengucci. All.: Bernacci.

MASI-VOGHIERA: Campi, Valesani (26’ st Nappi), Medi, Molossi, Bellisi, Maneo, Righetti (15’ st Quarella), Maione (15’ st Bonenti), Fregnani (32’ st Salonia), Grimandi, Vanzini (32’ st Lolli). A disposizione: Battara, Costati, Toffano, Cazzadore. All.: Galletti.

Arbitro: De Luca di Modena.

Reti: 25’ st Longobardi (G), 38’ st Grimandi (M).

Note: ammoniti: Vukaj (G), Gadda (G), Merciari (G). Espulso: Molossi (M) al 43’ st.

Termina in pareggio con una rete per parte la partita tra Gambettola e Masi Voghiera. Nella prima parte della gara non si registrano particolari occasioni, con le squadre che danno l’impressione di studiarsi a vicenda. La prima conclusione degna di nota è degli ospiti e arriva quando siamo al quarto d’ora con Maione che ci prova dal limite, sfiorando il palo. Quando siamo quasi alla mezz’ora ci provano anche i locali: la conclusione di Protino è potente, ma non inquadra lo specchio ed esce di poco sopra la traversa. Solo 1’ più tardi conclude a rete anche Merciari, ma il portiere è attento e non si fa sorprendere. Arriviamo al 38: Aloisi prende palla e punta la porta, arriva al limite dell’area e calcia a giro, con la palla che sfiora la traversa. Termina la prima frazione con le squadre che rientrano negli spogliatoi. Si passa alla ripresa. Dopo 6’ è Longobardi a rendersi pericoloso con un colpo di testa, ma il portiere ospite è attento e smanaccia in angolo. Al 25’, finalmente la partita si sblocca: Protino serve Longobardi che di testa spedisce la palla in rete e regala il vantaggio al Gambettola. La reazione ospite arriva e si concretizza al 38’: su azione di calcio d’angolo si sviluppa una mischia in area, batti e ribatti, arriva Grimandi che scaraventa la palla in rete con una potente conclusione. Nei minuti finali non si registrano altre occasioni, ma da segnalare c’è l’espulsione di Molossi al 43’. Dopo 3’ di recupero arriva il fischio finale del direttore di gara che sancisce la fine del match.