Eccellenza. Masi allontana la paura, crollo Sant’Agostino

Riecco ’bum bum’ Cazzadore, il centravanti si è risvegliato e il Masi Torello Voghiera è uscito dal letargo. La doppietta del capocannoniere dell’anno scorso ha consentito ai tricolori di tornare al successo nel periodo più delicato, nello scontro diretto con la Savignanese. "Anche se non è ancora il bomber dell’anno scorso per i noti infortuni – afferma il direttore sportivo Juri Roda – la sua sola presenza in campo conta molto. Adesso mi aspetto prestazioni superiori anche dai giocatori più esperti". Riguardo la gara con i riminesi ecco tutta la gioia di Roda: "Era ora – tira un sospiro di sollievo – era una partita da dentro o fuori, nel momento della verità siamo stati superiori alla Savignanese. Sono tre punti d’oro, abbiamo scavalcato la Savignanese in classica, attenzione però a non cantare vittoria prima del tempo: se il campionato finisse oggi saremmo retrocessi senza passare dai play out, in quanto il Sanpaimola ha sette punti più di noi. Quindi dovremo confermarci anche domenica prossima, a Diegaro, nel Cesenate, in un altro scontro diretto". C’è poco da ridere a Sant’Agostino, i ramarri sono stati travolti a Sant’Alberto dal Reno. E dire che la partita si era messa sui binari giusti. "Eravamo partiti con il piede giusto, sbloccando il risultato – riavvolge il nastro Daniele Gasparetto, che ha assistito alla batosta dei compagni di squadra in tribuna per infortunio – stavamo anche giocando bene, almeno fino al gol del pareggio. Il Reno poi ha pescato il jolly con un super gol, il terzo gol era in fuorigioco e il quarto in contropiede nei minuti di recupero. Non meritavamo di perdere con uno scarto del genere, pur senza nulla togliere al Reno". Hanno pesato le assenze? "Regalare quattro giocatori, tra squalifiche e infortuni, è dura per tutti. Dovremo essere bravi a lasciarci tutto alle spalle, perché sabato ci sarà lo scontro diretto con il Bentivoglio". Non riuscite a vincere una partita da undici giornate. "E soprattutto crisi di risultati, in quanto la prestazione c’è sempre stata. Troppi alti e bassi".