Eccellenza. Masi in Romagna. Col Diegaro quasi uno scontro diretto

Continua la lotta per la salvezza in casa tricolore. Dopo l’incoraggiante successo di domenica scorsa nello scontro diretto con la Savignanese, il Masi Torello Voghiera (ore 14.30) cerca il bis a spese del Diegaro, nel Cesenate. Non sarà semplice, basti dire che nel turno precedente ha reso la vita difficile a Granarolo al Granamica, seconda forza del campionato. All’andata al "Villani" poi aveva vinto proprio il Diegaro, con gol partita di Pertutti all’inizio del secondo tempo. "Abbiamo un’occasione preziosa da sfruttare – afferma il presidente Claudio Ferioli – il Diegaro ha 4 punti più di noi, chiaro che vincendo in trasferta ridurremmo al minimo lo svantaggio oltre all’impatto psicologico. Una partita del genere per noi vale doppio".