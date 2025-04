Eccellenza. Matelica, ancora un passo per garantirsi la salvezza

Siamo al rush finale del campionato di Eccellenza e la matricola Matelica è ad un passo dalla salvezza, le manca solo l’ultimo scatto. Dopo il pareggio di domenica contro l’Urbino, la squadra ha 29 punti, sull’ultimo gradino dei play out. Ma potrebbe evitarli mantenendo il distacco di 10 lunghezze da una delle due formazioni "fanalino di coda" del girone: Atletico Mariner, che ha 18 punti, e Portuali Dorica, che si trova a quota 15. Mancano due turni e ai biancorossi servono solo due punti per la salvezza diretta. La soglia di sicurezza è a 31, ma se la Portuali non vince entrambe le gare il Matelica potrà gioire anche a 30 o addirittura a 29, cioè il punto in cui si trova adesso. Vediamo il calendario. Domenica c’è Montefano-Matelica; poi la Portuali ospita il già salvo Montegranaro, mentre l’Atletico Mariner è impegnato in casa dell’Osimana (che pure è già al sicuro e non ha obiettivi particolari). Poi, nell’ultima giornata il Matelica ospiterà il Tolentino, la Portuali Dorica andrà a Urbania (squadra già salva) e l’Atletico Mariner accoglierà il Fabriano (anch’esso salvo). Tanti calcoli e ipotesi si possono fare, ma sarà il campo a dare il responso finale. Il Matelica ha recuperato energie mentali grazie al pari con l’Urbino e vuole essere padrone del suo destino.

m. g.